Bienen und andere Insekten sind nicht einfach wichtig für die Natur, sondern auch für die Wirtschaft.

Denn sie bestäuben Pflanzen und sind so essenziell für die Nahrungsmittelproduktion. Deshalb hat die Allianz-Versicherung ausgerechnet, was es kosten würde, wenn es weniger Bienen gibt. Laut der Studie würde ein kompletter Wegfall der Bestäubung in Deutschland heißen, dass das Bruttoinlandsprodukt um knapp drei Milliarden Euro im Jahr schrumpft - sprich: um fast ein Prozent. Und: Die Versorgung mit Nahrungsmitteln wäre dann nicht mehr gesichert. Auch wenn nur ein Fünftel weniger bestäubt wird als jetzt, dann wirkt sich das messbar auf die landwirtschaftliche Produktion aus.

Der Bericht der Allianz betont, dass auch aus wirtschaftlicher Sicht in den Erhalt der Artenvielfalt investiert werden sollte. Denn große Teile der Wirtschaft hängen von funktionierenden Ökosystemen ab.