Zugepflastert, einbetoniert und asphaltiert:

Die Versiegelung der Landschaft kann zu einem Problem werden. Zum Beispiel, wenn bei Starkregen Wasser nicht abfließen kann oder im Sommer Asphalt und Beton die Städte zusätzlich aufheizen.

Eine Studie im Auftrag des Gesamtverbands der Versicherer zeigt jetzt, wo in Deutschland besonders viel Fläche versiegelt ist. Auf der Rangliste stehen rund 130 Städte, ganz vorne stehen Ludwigshafen, Mannheim und Rüsselsheim mit gut zwei Drittel versiegelter Fläche im Siedlungsgebiet. Das liegt laut dem Versicherungsverband vor allem daran, dass dort Chemie- und Autoindustrie viel Fläche einnehmen. Am wenigsten versiegelt ist das Gebiet von Suhl in Thüringen mit weniger als einem Drittel. Unter den Bundesländern führt Baden-Württemberg die Liste an mit rund der Hälfte versiegelter Fläche, am wenigsten versiegelt ist Brandenburg mir gut einem Drittel.

Der Versicherungsverband empfiehlt, dass Städte mehr gegen Versiegelung unternehmen sollten - zum Beispiel bei Bauprojekten für Ausgleichsflächen sorgen, Regenwasserrückhaltebecken einrichten oder Dächer begrünen.