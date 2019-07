Die E-Zigarette Juul ist bei vielen jungen Menschen in den USA mindestens so angesagt wie ihr iPhone - jeder Fünfte zwischen 14 und 18 Jahren raucht sie. Das ist möglicherweise ein Erfolg einer großen Social-Media-Werbekampagne des Zigarettenherstellers.

Forschende haben sich angeschaut, was zu Juul bei Instagram gepostet wurde. Sie haben sich in einem Zeitraum von zwei Monaten knapp 15.000 Posts angesehen. Das Ergebnis: Ein Drittel der Beiträge war eindeutig Werbung. In den Beiträgen wurde die E-Zigarette zum Beispiel billiger angeboten - aber nur unter der Bedingung, bei Freunden dafür Werbung zu machen. Zwar verschickte der Hersteller auch selbst ganz offiziell Beiträge bei Instagram. Die Botschaften wurden aber von deutlich mehr Accounts gestreut - insgesamt waren 5000 Nutzer daran beteiligt.

In der Hälfte der Posts ging es darum, die Juul-Zigarette als Teil des Lifestyles darzustellen. In jedem zehnten Beitrag ging es tatsächlich um Nikotin und Sucht - am Ende stand aber meistens eine vermeintlich positive Wirkung von Nikotin im Vordergrund. Die Sucht wurde dagegen mit Bingewatching von Serien oder dem Heißhunger auf Schokolade verglichen.