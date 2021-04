Ein digitales Kunstwerk hat dem Whistleblower Edward Snowden eine Millionenspende für dessen Journalistenstiftung gebracht.

Es geht um ein Porträt des 37-Jährigen, das sich zwischen den Seiten eines amerikanischen Gerichtsdokuments abzeichnet. Das Bild wurde als sogenanntes NFT für umgerechnet rund 4,6 Millionen Euro in einer Digitalwährung gekauft. NFT ist eine Art digitales Echtheitszertifikat: Es kann beliebig viele identische Kopien des Porträts geben, aber nur diese eine kann als das Original gelten.

Auf Twitter hat sich Snowden bei den Bietern bedankt. Das Geld geht an die Stiftung Freedom of the Press, die er seit fünf Jahren führt. Die Non-Profit-Organisation setzt sich für einen freien Journalismus ein. Sie entwickelt nach eigenen Angaben unter anderem Kommunikationstools, die Medienschaffenden eine sicherere Arbeit möglich machen soll.

Der ehemalige Geheimdienstler Snowden hatte 2013 das Ausmaß der Internet-Überwachung durch den amerikanischen Abhördienst NSA enthüllt. Auf der Flucht strandete er mit annulliertem US-Pass auf einem Flughafen in Moskau und beantragte Asyl in Russland, wo er seitdem lebt.