Pat Garrett und Billy the Kid - um diese beiden Namen ranken sich bis heute Legenden in den USA.

Billy the Kid war Revolverheld im Wilden Westen. Pat Garrett war der Sheriff, der Billy the Kid auf der Flucht vor seiner Hinrichtung 1881 erschossen hat. Jetzt ist seine Waffe zum höchsten Preis, der jemals für eine Feuerwaffe bezahlt wurde, im Auktionshaus Bonhams versteigert worden. 5,1 Millionen Euro hat der neue Eigentümer bezahlt. Der Colt Single Action Revolver soll vorher auf halb soviel geschätzt worden sein.

Noch heute hat Billy The Kid in den USA eine treue Fangemeinde, die in ihm eine Art Robin Hood des Wilden Westens sieht. Sein Leben war Stoff dutzender Bücher und Filme. Billy the Kid soll mindestens vier Menschen ermordet haben, manche Historiker schreiben ihm 21 Morde zu.