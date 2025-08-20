Im Niger in der Wüste wurde vor zwei Jahren ein Mars-Meteorit gefunden.

Dort blieb er allerdings nicht lange: Er wurde anonym verkauft und landete beim New Yorker Auktionshaus Sotheby's. Da wurde der Meteorit für viereinhalb Millionen Euro an eine Privatperson verkauft. Der Niger sagt: Das war rechtswidrig. Der Meteorit sei illegal gehandelt worden - er hätte gar nicht erst ins Ausland verkauft werden dürfen.

Tatsächlich gelten für gefundene Meteoriten von Land zu Land unterschiedliche Regeln. Ein Meteorit, der in den USA auf Privatgelände einschlägt, gehört der Landbesitzerin oder dem -besitzer. Im Niger gilt für seltene Mineralien, dass sie unter "nationales Kulturerbe" fallen. Fachleute sagen, das trifft für den verkauften Mars-Meteoriten eigentlich zu. Heißt: Er hätte im Land bleiben müssen. Der Niger hat jetzt Ermittlungen eingeleitet und auch seine Gesetze verschärft. Seit einer Woche gilt offiziell, dass wertvolle Steine und Meteoriten nicht ins Ausland verkauft werden dürfen.