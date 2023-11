Wer wissen will, ob der Feind im Anmarsch ist, sucht sich am besten einen hoch gelegenen Ort zum Gucken.

So machen Menschen das, so machen das aber auch Schimpansen. Ein europäisches Forschungsteam hat Daten gesammelt zu Schimpansen in der Elfenbeinküste. Beobachtet wurden zwei Schimpansengruppen, die in der Nähe voneinander leben. Es zeigte sich, dass beide Gruppen Bewacher haben. Wenn diese Bewacher-Affen sich fremden Gebiet nähern, klettern sie auf Hügel und halten dort inne - vermutlich, um zu sehen oder zu hören, ob Gefahr droht. Ist die fremde Gruppe zu nah, zieht sich die Affen-Gemeinschaft eher wieder zurück.

Die Forschenden sagen: Sowas ist eine Taktik, wie sie auch Menschen anwenden, als Militär-Strategie zum Beispiel. Die Studie zeige, wie ähnlich sich Menschen und Schimpansen sind.

Schimpansen und Bonobos sind die Arten, die uns Menschen am nächsten sind, und mit denen wir fast 99 Prozent unserer DNA teilen.