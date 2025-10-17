Darüber schreibt ein Forschungsteam aus Japan im Fachmagazin Science. Bei den japanischen Stinkwanzen (Megymenum gracilicorne) haben die Weibchen in ihren Hinterbeinen ein eigenes Organ mit speziellen Drüsen entwickelt, in dem sie die Zombiepilze (Cordycipitaceae) zur Verteidigung ihrer Eier nutzen können. Aus den Drüsen lassen die Stinkwanzenweibchen Fäden der Zombiepilze wachsen und reiben damit dann ihre Eier ein. Innerhalb von drei Tagen wachsen die Pilze zu einem dichten, flauschigen Geflecht um die Eier - und das schützt sie vor dem Stachel von Wespenparasiten.



Die haben es wiederum auf die Eier der Stinkwanzen abgesehen: Mit ihrem Stachel legen die Wespen nämlich ihre Eier in die Eier der Stinkwanzen - und wenn die Larven schlüpfen, fressen die Wespenlarven die Stinkwanzenlarven von innen auf. Davor sind Stinkwanzeneier aber geschützt, wenn sie in eine Schicht aus Zombiepilz gewickelt sind.