Fettleibigkeit bei Katzen, Magen-Darm-Krebs bei Weißwalen - nicht nur wir Menschen kämpfen mit chronischen Krankheiten, sondern auch Tiere.

Dazu wird aber bisher wenig geforscht, sagt eine Wissenschaftlerin der Universität Athen. Sie hat jetzt ein Modell entwickelt. Darin wird die Anfälligkeit verschiedener Tierarten für bestimmte Krankheiten aufgeführt, sowie Risikofaktoren und Gegenmaßnahmen.

Ihrer Studie zufolge sind der Klimawandel, Verlust des Lebensraums, Umweltverschmutzung und schlechte Ernährung die Hauptursachen. Dazu kommen Stress und Bewegungsmangel. Studien belegen etwa, dass mehr als die Hälfte aller Hauskatzen übergewichtig ist, was zu einem Anstieg von Diabetes führt. Meeresschildkröten, die in zu warmen Gewässern leben, haben durch den Hitzestress ein erhöhtes Krebsrisiko. 20 Prozent der Schweine, die auf engem Raum gehalten werden, haben Gelenkentzündungen.