In Peru sind fast 400 seltene Frösche beschlagnahmt worden.

Die Tiere waren illegal gefangen worden, um sie als "Viagra der Anden" zu verkaufen. Der Wald- und Wilddienst des südamerikanischen Landes hat die sogenannten Titicaca-Riesenfrösche in einem LKW entdeckt. Sie waren schon tot, getrocknet und in einer Pappschachtel verpackt, um sie in die Hauptstadt Lima zu bringen.

Einige Heilpraktizierende brauen aus den Fröschen ein Getränk. Dem wird nachgesagt, den Sexualtrieb anzuregen. Deshalb sind die Tiere in der traditionellen Medizin und in Gerichten weit verbreitet - So sehr, dass der Titicaca-Riesenfrosch inzwischen vom Aussterben bedroht ist: Die Population ist in den letzten 15 Jahren auf ein Fünftel zurückgegangen. Neben dem Schmuggel haben auch Umweltzerstörung und Klimawandel dazu beigetragen. Auch deshalb wird der Handel mit Wildtieren in Peru vergleichsweise streng bestraft: Wer erwischt wird, zahlt umgerechnet etwa 13.000 Euro. Das ist 50 Mal so viel wie der monatliche Mindestlohn in dem Land.