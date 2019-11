Die US-Regierung hat bei der Anwendung aber offenbar Sicherheitsbedenken. Laut New York Times soll ein Regierungsgremium prüfen, ob TikTok Daten an die chinesischen Behörden weiterleitet.

Vorher hatten US-Parlamentarier schon davor gewarnt, die Video-App könne von China zu Spionagezwecken missbraucht werden. Der Chef der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, etwa hatte letzte Woche dazu zusammen mit dem republikanischen Senator Tom Cotton einen Brief an den US-Geheimdienstchef geschrieben. Darin heißt es, mit mehr als 110 Millionen Downloads allein in den USA sei TikTok eine potentielle Gegenspionagegefahr, die nicht ignoriert werden könne. TikTok hat versichert, dass es nicht durch die chinesische Regierung beeinflusst werde.

Die US-Regierung hat auch schon das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei als Sicherheitsrisiko für die Vereinigten Staaten eingestuft. Sie wirft dem Konzern Sabotage und Spionage für die chinesische Regierung vor. Huawei weist die Vorwürfe zurück.