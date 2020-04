Die Video-Konferenz-Anwendung Zoom steht schon länger wegen Sicherheit- und Datenschutzmängeln in der Kritik.

Die Zeitung Handelsblatt berichtet, dass das Auswärtige Amt seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jetzt empfohlen hat, Zoom nicht mehr zu benutzen. Ein Verbot gebe es nicht, weil es im Krisenfall möglicherweise nicht anders gehe. Aber in dem internen Memo an die Mitarbeitenden heißt es laut Handelsblatt, dass die Nutzung generell wegen der Mängel zu riskant sei.

Zoom wird vor allem wegen der Ausgangsbeschränkungen im Moment von vielen Menschen für Videokonferenzen genutzt. In den USA hatte es Beschwerden gegeben, dass sich Menschen in Konferenzen einklinken und dort Hassbotschaften oder Pornos veröffentlichen. Zoom hat mitgeteilt, dass eine Verbindung zu Facebook zum Datensammeln aufgehoben worden sei. Außerdem gibt es mehr Tutorials dazu, wie man einstellen kann, wer an einer Videokonferenz teilnehmen darf.