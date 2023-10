Videokonferenzen sind aus unserem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Aber viele Menschen kommen damit nicht so gut klar, sie fühlen sich danach erschöpft.

Es zeigte sich, dass sich viele in den Videomeetings schlechter auf die Inhalte konzentrieren konnten - wahrscheinlich weil virtuelle Konferenzen weniger Sinne anregen als Face-to-face-Meetings, besonders wenn die Teilnehmenden ihre Kamera ausschalten. Diese fehlende Stimulierung kompensierten manche dann, indem sie nebenher etwas anderes machten. Aber laut den Forschenden ist es genau dieses Multitasking, was am Ende so müde macht. Bei Testpersonen, die von ihrer Arbeit begeistert waren, zeigte sich dieser Effekt übrigens nicht so stark.