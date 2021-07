Manchmal machen Videospiele uns schlauer.

Ein britisches Forschungsteam hat festgestellt, dass das Spiel Red Dead Redemption 2 offenbar dabei hilft, im echten Leben Tiere zu erkennen. Das haben Versuche mit fast 600 Menschen aus 55 verschiedenen Ländern ergeben: Von denen, die das Spiel gespielt hatten, konnten dreimal so viele Tiere erkennen wie in der Vergleichsgruppe. Am besten klappte das mit Tieren, die im Spiel nützlich sind - wie zum Beispiel bei Fischen, die man fangen und essen kann.

Die Geschichte von Red Dead Redemption 2 spielt im Wilden Westen der USA im Jahr 1899 und enthält Simulationen von 200 Tieren wie zum Beispiel Bären, Opossums oder Adlern. Den Forschenden zufolge ist die Darstellung sehr detailliert und naturgetreu. Aus ihrer Sicht könnten Bemühungen im Bereich Umwelt- und Naturschutz von solchen Spieltechniken profitieren.