Nutztiere bekommen oft vorsorglich Medikamente, ohne dass sie schon von Krankheiten betroffen sind.

Zum Beispiel Kühe, die in großen Herden gehalten werden. In einem Forschungsprojekt der Hochschule Osnabrück hat ein Team jetzt eine KI darauf trainiert, einzelne Kühe zu identifizieren, um sie individuell behandeln zu können, wenn sie eine Eutererkrankung hatten. Anlass ist eine aktuelle EU-Richtlinie, die gezielte Medikamente statt prophylaktische Antibiotika vorschreibt.

Die Forschenden haben ihre KI in mehreren Schritten trainiert. Und nach rund einer Million aufgenommener Bilder auf einem landwirtschaftlichen Test-Betrieb konnte die KI die betroffene Kuh in 93 Prozent aller Fälle identifizieren. Der Datensatz könnte in Zukunft auch genutzt werden, um das Verhalten von Kühen zu beobachten oder sie zu orten.



