Es gibt in Deutschland etwa vier Millionen Milchkühe - und nicht mal jede dritte von ihnen kommt in ihrem Leben nach draußen auf die Weide.

Greenpeace hat Daten des Statistischen Bundesamtes zu den einzelnen Bundesländern ausgewertet. In Bayern gibt es zum Beispiel die meisten Milchkühe. Aber in den seltensten Fällen sehen sie Gras und Sonnenlicht - nur 18 Prozent können ihren Stall auch mal verlassen. Am häufigsten bekommen Kühe in Schleswig-Holstein Frischluft. Etwa die Hälfte darf zeitweise draußen grasen.

Am 22. März treffen sich die Landwirtschaftsministerinnen und -minister. Greenpeace fordert von ihnen eine staatliche Pflicht zur Weidehaltung. Und außerdem ein Verbot, Tiere in Ställen anzuketten.