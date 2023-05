In Zukunft sollen alle Menschen in Vietnam ihre Identität in den sozialen Netzwerken offenlegen müssen.

Die staatliche Zeitung Voice of Vietnam berichtet das und zitiert den stellvertretenden Informationsminister des Landes. Danach soll ein Gesetz dafür bis Ende des Jahres beschlossen werden. Die Regierung begründet die Verifikationspflicht damit, dass Ermittlungsbehörden so leichter Straftäter aufspüren können. Staat will gegen Inkognito-Konten vorgehen Laut dem Vize-Informationsminister soll gegen alle nicht verifizierten Konten vorgegangen werden - auch auf ausländischen Plattformen wie Facebook, Tiktok oder Youtube. Was er damit genau meint, ließ er offen. Die kommunistische Regierung hat in den letzten Jahren einige Gesetze beschlossen, die die Freiheit im Netz einschränken. Menschenrechtsorganisationen sprechen von Zensur. Soziale Netzwerke sind aus ihrer Sicht für Blogger und Journalistinnen und Journalisten die einzige Möglichkeit, noch unabhängig und kritisch zu berichten. Immer wieder kommt es zu Gewalt gegen Blogger, die nicht gerichtlich aufgeklärt wird.