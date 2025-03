Vietnam ist weltweit bekannt für seine speziellen Fischsaucen, zum Beispiel Nuoc Mam.

Das Rezept dafür gibt es schon seit Jahrhunderten. Und viele Familien verdienen mit der Herstellung ihr Geld. Klimawandel und Überfischung machen die Arbeit aber komplizierter. Für die Nuoc Mam-Sauce werden zwischen Januar und März Sardellen gefangen - vor der vietnamesischen Küste. Aber auch da wird das Oberflächenwasser immer wärmer und kann weniger Sauerstoff speichern. Fischer in Vietnam sagen, dass ihnen inzwischen deutlich weniger Sardellen ins Netz gehen. Viele der Tiere sind auch kleiner als früher.

Für die Familienbetriebe in Vietnam ist das ein Problem. Sie bekommen nicht mehr genügend Sardellen für ihre Saucen. Und die Fische, die auf dem Markt angeboten werden, sind teurer geworden. Ein Saucenhersteller hat der Nachrichtenagentur AP gesagt, dass viele Familien in Vietnam darüber nachdenken, ihr Geschäft deswegen an den Nagel zu hängen.