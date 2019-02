Ein Friseur in der Hauptstadt Hanoi hat sich dazu etwas einfallen lassen: In seinem Laden verpasst er den Kunden wahlweise die passende Spitzentreffen-Frisur - also: Entweder an den Seiten kurz geschoren wie Kim oder die blondierte Föhnung a la Trump. Wer sich für einen der beiden Looks entscheidet, bekommt die neue Frisur kostenlos. Das Angebot hat dafür gesorgt, dass der Salon regelrecht von Kunden gestürmt wurde.

Und es gibt auch einen klaren Trend: In den vergangenen drei Tagen gab es 200 Kim-Haarschnitte - aber nur fünf Trump-Frisuren. Dabei könnten die Kunden gerade dabei sparen: Eine Blondierung kostet in dem Laden normalerweise umgerechnet knapp 40 Euro.