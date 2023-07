In Vietnam ist eine neue Art von Krokodilmolch entdeckt worden.

Er ist so selten, dass er direkt geschützt und nachgezüchtet werden soll. Der Molch gehört zu den Salamandern. Er hat einen leuchtend orangefarbenen Kopf sowie Streifen und Punkte auf dem Rücken. Ein vietnamesisch-deutsches Forschungsteam hat den Krokodilmolch letztes Jahr in einem Schutzgebiet gefunden. Jetzt schreibt es im Fachmagazin Zoo Keys darüber.

Der neue Molch ist besonders auffällig mit seinen Farben und er hat einen Höhenrekord aufgestellt. Er wurde im zentralen Hochland von Vietnam entdeckt, mehr als 1800 Meter hoch. Um die Art vor dem Aussterben zu bewahren, will das Team ihn züchten. Denn der Molch gehört zur Gruppe der mikroendemischen Arten. Das heißt, ihr Verbreitungsgebiet und wohl auch ihre Populationsgröße sind sehr klein. In der Studie rät das Team, Tylototriton ngoclinhensis in der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) als "stark gefährdet" einzustufen.

Eine ähnliche neue Krokodilmolchart aus Vietnam konnte zuletzt im Kölner Zoo nachgezüchtet werden. Mehr als 350 der Tiere kamen dann dort zur Welt.