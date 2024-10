In zwei Zoos in Vietnam geht das Vogelgrippe-Virus um.

Laut Medienberichten sind dort mindestens 47 Tiger und drei Löwen an der Vogelgrippe gestorben. Die Tiere wurden demnach positiv auf das H5N1-Virus getestet. Der Erreger befällt vor allem Vögel. Manchmal infizieren sich aber auch Säugetiere, also auch wir Menschen. Die beiden Zoos in Vietnam sagen, dass bisher niemand von den Mitarbeitenden Symptome zeigt.

Die Tiger und Löwen wurden wohl mit rohem Hühnerfleisch gefüttert. Die Tierkadaver sollen jetzt verbrannt werden, um zu verhindern, dass sich das Virus weiter ausbreitet. In den letzten Monaten hat die Zahl der Vogelgrippe-Fälle im Asien-Pazifik-Raum deutlich zugenommen. Die Vereinten Nationen nennen das "alarmierend".

Tierschutzorganisationen haben die neuen Vogelgrippe-Fälle in Vietnam noch mal zum Anlass genommen, um auf die Risiken der Haltung von Wildtieren in Gefangenschaft hinzuweisen. Zoohaltung setze die Tiere Krankheiten und Stress aus, denen sie in der Wildnis nicht hilflos ausgeliefert wären.