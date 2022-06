Das Affenpocken-Virus verändert sich deutlich schneller als gedacht: Inzwischen gibt es über 50 Mutationen im Vergleich zum ursprünglichen Erreger.

Das ist ungewöhnlich schnell, wie Forschende aus Portugal im Fachmagazin Nature Medicine schreiben - und: Manche Mutationen deuten darauf hin, dass sich das Virus an den Menschen anpasst. Mittlerweile gibt es weltweit mehr als 3000 Fälle von Affenpocken - so viele gab es noch nie.

Für ihre Studie haben die Forschenden 15 Proben des Affenpockenvirus von Patientinnen und Patienten aus Europa, Nordamerika und Australien genommen und deren DNA analysiert. Dabei stellten sie fest, dass das Virus bei allen Infizierten genetisch sehr ähnlich war.

Der Ursprung ist (wahrscheinlich) immer gleich

Es stammt also wahrscheinlich in allen Fällen von demselben Ursprungserreger ab, der laut den Forschenden vor vier bis fünf Jahren schon einmal einen größeren lokalen Ausbruch von Affenpocken in Nigeria verursacht hat.

Der Vergleich der aktuellen Fälle zeigte 15 Mutationen innerhalb weniger Wochen - und das spricht laut den Forschenden für eine Anpassung des Virus an das Immunsystem des Menschen.