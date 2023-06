Gegen Viren in Aerosolen in der Atemluft hilft es zu lüften.

Ein Chemiker der Uni Bristol hat mit seinem Team nun analysiert, warum das so ist. Mit einem speziellen Analyse-Gerät untersuchten die Forschenden, wie ansteckend Corona-Viren in Aerosolen unter bestimmten Bedingungen sind. Dabei fiel ihnen auf, dass die Viren länger ansteckend bleiben, wenn die Tröpfchen, in denen sie schweben, eher sauer sind. Die Forschenden sagen, wenn man das Fenster öffnet, kommt Luft mit weniger CO2 rein.

CO2 löst sich in Wasser und wird zu Kohlensäure. Weniger CO2 bedeutet also weniger Säure in der Luft und damit schlechtere Bedingungen für das Corona-Virus.

Die Studie zeigt damit auch: Verschiedene Reinigungsmittel können die Überlebenswahrscheinlichkeit der Erreger erhöhen, zum Beispiel Bleiche, weil sie Säure-Dämpfe abgibt. Ammoniak wirkt dagegen besser, weil das Mittel basische Aerosole freisetzt.