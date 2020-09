Manche befürchten, dass dann die Gesundheitssysteme unter zwei Pandemien leiden: Covid-19 und der Grippe. Eine Studie der Uni Yale macht da ein bisschen Hoffnung. Die Forschenden schreiben in einem Fachmagazin, dass harmlose Erkältungsviren, die Rhinoviren, zu einem nützlichen Verbündeten werden könnten. So wie gegen die Grippe.



2009 erkrankten weltweit viele Menschen an der Schweinegrippe. Dahinter steckte der Grippe-Erreger H1N1. Anders als befürchtet, stiegen die Fallzahlen in Europa aber im Herbst nicht an. Daraufhin analysierten die Forschenden mehrere Jahre lang Daten von insgesamt 13.000 Patientinnen und Patienten mit Atemwegsinfekt. Ergebnis: Wer die harmloseren Rhinoviren hatte, hatte nie gleichzeitig eine echte Grippe.



In weiteren Laborversuchen zeigte sich, dass der Körper sein Immunsystem wegen der Rhinoviren schon aktiviert hatte - und deswegen zumindest für einige Tage vor den Grippeviren geschützt war.



Ob eine harmlose Erkältung den Körper auch vor dem Corona-Erreger Sars-Cov-2 schützen kann, ist nicht bekannt. Daran forscht das Wissenschaftsteam aus Yale jetzt.



Die Studie erscheint in The Lancet Microbe.