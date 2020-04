Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Team von Forscherinnen. Sie berichten im Fachmagazin eNeuro, dass sie mit Hilfe von VR-Brillen die Reaktion auf häusliche Gewalt getestet haben. Dabei bekamen alle Teilnehmenden ein Szenario gezeigt, in dem eine Frau übel von einem Mann beschimpft wird. Vorher hatten alle Teilnehmenden ein VR-Traininig durchlaufen: die ersten Gruppe aus der Perspektive der Frau, die zweite Gruppe als Beobachtende von außen. Wenn sie dann später das virtuelle Szenario gezeigt bekamen, identifizierte sich die erste Gruppe direkt mit der Frau, was auch an der Gehirnaktivität zu erkennen war. Bei ihnen wurden zum Beispiel Areale für Gefahrenwahrnehmung aktiv, wenn ihnen der Mann in der VR-Welt zu nahe kam.

Die Forscherinnen schlagen vor, dass solche VR-Trainings eingesetzt werden könnten, um Gewalttäter zu therapieren, damit sie mehr Empathie für andere empfinden.