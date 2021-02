Mit einer Virtual-Reality-Therapie lassen sich viele Angststörungen behandeln. Die Betroffenen setzen sich dann meistens eine VR-Brille auf und tauchen unter Betreuung in ein 3-D-Szenario ein, in dem sie behutsam mit dem Angstauslöser – zum Beispiel Spinnen – konfrontiert werden. Natürlich nur virtuell.

Ein Wissenschaftsteam aus der Schweiz hat jetzt eine Smartphone-App entwickelt, mit der Betroffene das auch alleine tun können – und zwar bei Höhenangst. Bei dieser Phobie ist VR laut den Forschenden besonders sinnvoll, weil man Höhensituationen in der Realität oft nicht so leicht nachstellen kann. Für die App haben sie mit einer Drohne 360-Grad-Aufnahmen von einer Umgebung aus unterschiedlichen Höhen gemacht. Um sie zu nutzen, braucht man außer dem Handy noch ein VR-Headset.

In der Anwendung befinden sich die Höhenangst-Betroffenen in der virtuellen Welt auf einer Plattform, die langsam nach oben steigt. So sollen sie sich nach und nach an die Höhe gewöhnen. In einer klinischen Studie mit 50 Höhenangst-Patientinnen und –Patienten war die App-Therapie ähnlich wirksam wie analoge Therapieformen gegen Höhenangst.

Die Forschenden sagen, dass ihre App Betroffenen den einfachen Zugang zu einer Therapieform ermögliche, die sonst sehr aufwändig wäre. Die App soll es bald kostenlos in allen gängigen Appstores geben. Bei starker Höhenangst empfehlen sie allerdings, die Therapie nur zusammen mit einer Fachperson zu machen.