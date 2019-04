Mathieu Shamavu ist der Ranger, der das Foto gemacht hat. Er sagt in einem Interview, dass er Glück hatte, den richtigen Moment zu erwischen. Shamavu zufolge sind die Tiere an die Ranger gewöhnt, sie imitieren Menschen oft. Als sie sich bei einem Spaziergang auf die Hinterbeine stellten, holte er sein Telefon raus. Das hat die Gorilla-Damen Ndakazi und Ndeze neugierig gemacht, deswegen schauen sie direkt in die Kamera. Shamavu ist der Betreuer der beiden seitdem sie vor 12 Jahren im Park abgegeben worden.