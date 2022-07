Das vermutet ein internationales Forschungsteam in einer neuen Studie zu oralem Herpes. Die Forschenden haben rund 3000 DNA-Proben von archäologischen Funden analysiert. Dabei fanden sie das Herpesvirus nur in vier Fällen. Die älteste Probe stammt von einem Mann aus der russischen Uralregion in der späten Eisenzeit vor etwa 1500 Jahren. Bisher stammten die ältesten Gen-Daten für Herpes von einer Probe aus dem Jahr 1925.

Deshalb schreiben die Forschenden im Fachmagazin Science Advances, dass vor etwa 5000 Jahren etwas passiert sein muss, durch das sich ein Herpesstamm stark verbreiten konnte. Sie vermuten, dass dieses Ereignis ein neuer Brauch war, der damals aufkam - nämlich das sexuelle und romantische Küssen. Das sei wahrscheinlich mit einer Wanderungsbewegung aus Eurasien nach Europa gekommen. Und das könnte dem oralen Herpesvirus dabei geholfen haben, sich zu verbreiten - denn schließlich wird es über den Mund übertragen.

Laut den Forschenden hat jede Primatenart eine Form von Herpes. Deshalb geht die Wissenschaft davon aus, dass auch Menschen das Virus in sich trugen, seit sie Afrika verlassen haben. Gesichtsherpes versteckt sich lebenslang in seinem Wirt und wird nur durch oralen Kontakt übertragen, so dass Mutationen langsam über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg auftreten.

Die früheste bekannte Überlieferung des Küssens ist laut Studie ein Manuskript aus der Bronzezeit in Südasien. Der romantische Kuss war aber danach und auch heute noch nicht in allen Teilen der Welt verbreitet: Eine Studie kam 2015 zum Ergebnis, dass in 46 Prozent der 168 untersuchten Kulturen romantisch geküsst wird. Bei afrikanischen Kulturen südlich der Sahara, auf Neuguinea oder in Zentralamerika spiele der mit Liebe und Sexualität verbundene Kuss eher keine Rolle. Besonders viel geküsst wird dagegen im Nahen Osten, in Nordamerika und Europa.