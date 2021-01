Die Kanalisation könnte ein Frühwarnsystem sein, wenn es um gefährliche Corona-Mutationen geht.

US-Forschende sind der Meinung, dass Tests des Abwassers mehr hergeben als die in Krankenhäusern – wenn ermittelt werden soll, wie weit eine Corona-Variante in der Bevölkerung verbreitet ist.

Ein Team der Universität Berkeley in Kalifornien hat für seine Studie Abwasser aus San Francisco analysiert. Dabei wiesen sie zum einen Corona-Varianten nach, die auch schon von Tests in Krankenhäusern der Region bekannt waren. Im Abwasser fanden sich zum anderen aber auch Spuren von Virus-Varianten, die bis dahin noch nicht in San Francisco nachgewiesen worden waren, wohl aber in anderen Regionen.

Die Forschenden beschreiben allerdings auch ein Problem: Im Abwasser gibt es so viel Genmaterial, dass die Suche nach etwas Speziellem lange dauern kann. Sie schreiben, das mit einer neuen Methode gelöst zu haben. Dafür werden die Proben erst mit Geninformationen des Corona-Virus angereichert, um sie dann besser zu finden.