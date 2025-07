Astro-Fachleute haben zum ersten Mal den Beweis für eine doppelte Sternexplosion gefunden.

Und zwar in der Großen Magellanschen Wolke, etwa 160.000 Lichtjahre entfernt. Dort hat ein internationales Team die Überreste einer Supernova entdeckt, bei der es zwei Mal geknallt hat.

Normalerweise explodiert ein Stern nur einmal, wenn er stirbt. Eine Doppel-Explosion passiert aber, wenn ein Weißer Zwergstern Gas von einem Partnerstern absaugt und dadurch explodiert. Forschende hatten schon länger vermutet, dass es bei solchen Sternen erst eine kleine und dann eine zweite, viel größere Explosion gibt.

Rausgefunden haben sie das mit einem Zusatzgerät am Very Large Telescope in Chile. Damit haben sie die Explosions-Gase im All analysiert. Die Ergebnisse haben sie im Fachmagazin Nature Astronomy veröffentlicht.