In einem Beitrag für die britische Zeitung The Guardian vergleicht sich Frans Timmermans mit einem sitzengelassenen, alten Liebhaber. Er habe sich in das Vereinigte Königreich verliebt, als er auf eine britische Schule in Rom gegangen sei. Dass Großbritannien nun die EU verlasse, breche sein Herz. In den dreieinhalb Jahren seit dem Brexit-Referendum sei auf beiden Seiten viel unnötiger Schaden entstanden und er fürchte, dass weiterer entstehen werde. Aber er tröste sich mit dem Gedanken, dass Familienbande niemals wirklich zerstört werden könnten. Der EU-Politiker Timmermans schließt den Brief mit dem Angebot, dass Großbritannien jederzeit willkommen sei, in die Europäische Union zurückzukehren.

Der britische Premierminister Boris Johnson will sein Land nächsten Monat aus der Staatengemeinschaft führen. Mit einer Neuwahl hatte er sich dafür die nötige Rückendeckung geholt.