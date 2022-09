Singvögel mit einem bunten Federkleid sind wohl deutlich stärker vom Aussterben bedroht als unauffälligere Tiere.

Die Gefahr ist in diesem Fall der Mensch - und die Möglichkeit, dass die Vögel wegen ihrer Optik als Haustiere interessant werden, wie zum Beispiel bunte Papageien.

Forschende aus den USA haben für eine Studie die Überlebenschancen von Vögeln in Bezug auf ihr Aussehen untersucht. Sie erfassten die Gefiederfarben, um ihre Ästhetik zu analysieren und setzten diese auch in Bezug zum Lebensraum der Vögel. Im Ergebnis sind aus Sicht der Forschenden rund 500 Vogelarten so gefärbt, dass sie als Haustiere und damit für den Handel interessant werden könnten.

Die meisten dieser bedrohten Vögel leben in den Tropen. Und am gefährlichsten als Farbe sind demnach keine Blau-, Orange- und Gelbtöne. Laut Studie macht Weiß im Gefieder die Vögel besonders begehrt als Haustiere.