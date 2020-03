Das machen viele Tierarten, auch über Artgrenzen hinweg, um Gefahren zu erkennen. Einige Vogelarten können so zum Beispiel mitbekommen, ob Feinde in der Nähe sind. Forschende aus den USA haben das in einer Studie noch genauer untersucht. Ihnen war aufgefallen, dass Rotflügelstärlinge auf Warnrufe benachbarter Goldwaldsänger reagierten. Die Goldwaldsänger warnten sich mit besonderen Rufen vor einer dritten Vogelart - Kuhstärlingen - die es auf ihre Nester abgesehen hatten. Bei Tests fanden die Forschenden heraus, dass die Rotflügelstärlinge die Warnrufe der Goldwaldsänger genau verstanden - weil sie daraufhin auch anfingen, ihre Nester zu beschützen.

Möglicherweise revanchieren sich die Goldwaldsänger bei den Rotflügelstärlingen. Wenn Gefahr droht, suchen deren Männchen den feindlichen Vogel auf und attackieren ihn. Weil ihre Brutgebiete so groß sind (sie haben mehrere Weibchen, die sie beschützen müssen), profitieren davon auch viele andere Vögel. Die Rotflügelstärlinge werden deswegen in den USA auch "Ritter der Prärie" genannt.