Die Brutzeit der meisten Vögel beginnt mit dem Frühling.

Aber wann ist Frühling? Das ist in einer sich erwärmenden Welt für die Tiere gar nicht mehr so leicht zu erkennen. Forschenden aus den USA zufolge hat das Folgen: Viele Vogelarten bekommen weniger Nachwuchs. Die Fachleute haben sich mithilfe von Satellitenbildern angeguckt, wann in bestimmten Gebieten Nordamerikas die ersten Blätter und Blüten auftauchten. Außerdem haben sie Vogelpopulationen dort beobachtet.

Sie fanden heraus: Für viele Arten gibt es einen optimalen Zeitpunkt zum Brüten. Wenn Vögel aber zu früh oder zu spät damit anfangen, können die Wetterbedingungen Eiern oder Küken schaden. Außerdem können bestimmte Nahrungsquellen fehlen. Die Forschenden verweisen auf Prognosen, dass der Frühling Ende des Jahrhunderts wahrscheinlich im Schnitt fast einen Monat früher kommen wird. Die Vögel könnten sich aber nicht so schnell anpassen: Das könnte für viele Populationen katastrophale Folgen haben.

Es gibt der Studie zufolge aber auch Vogelarten, die mit einem früheren Frühling offenbar gut zurechtkommen - sogar mehr Nachwuchs bekommen. Das sind vor allem Arten, die nicht zu den Zugvögeln gehören, die also auch im Winter in kälteren Gebieten bleiben - darunter der nördliche Kardinal und der Zaunkönig.