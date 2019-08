Eine Biologin aus den USA hat sich angeschaut, was Cheeseburger mit den Vögeln machen. Dabei kam raus: Die Burger wirken sich genauso auf das Blutbild der Krähen aus, wie auf das des Menschen. Die Biologin machte bei Stadt-Krähen in Kalifornien höhere Cholesterinwerte aus als bei Vögeln in ländlicheren Gebieten. Allerdings sind sich die Forscherin und ihr Team nicht sicher, ob die hohen Cholesterinwerte den Vögeln auch schlecht bekommen. In der Studie seien die Vögel mit der Cheeseburger-Ernährung in besserer Verfassung gewesen als die anderen. Allerdings können die Forschenden noch nicht sagen, wie sich das Cholesterin langfristig auf die Vögel auswirkt.

Auch zum Beispiel bei Füchsen in der Stadt war schon einmal ein höherer Cholesterinspiegel nachgewiesen worden als bei ihren Artgenossen auf dem Land. Forscher hatten vor ein paar Jahren ebenfalls ermittelt, dass sich Insekten in New York oft von Junk Food ernähren - einfach, weil sie Weggeworfenes fressen.