Angenommen, du hast folgende Wahl: Du kannst auf dein Lieblingsessen warten, aber das dauert eine Weile. Oder du bekommst jetzt gleich ein Essen, das nicht so gut schmeckt - wofür entscheidest du dich?

Forschende haben diesen Test mit Vögeln gemacht, weil sie wissen wollten, wie viel Selbstkontrolle die Tiere haben. Getestet wurden Krähen und Eichelhäher, die gehören zur selben Vogelfamilie. Die Tests wurden unter verschiedenen Bedingungen gemacht. Manchmal waren die Vögel allein, manchmal wurden auch noch andere Vögel mit dazu gesetzt, mit denen sich die Test-Vögel das Futter dann möglicherweise teilen mussten. Es zeigte sich, dass die Krähen offenbar mehr Selbstkontrolle haben. Sie warteten immer auf ihr Lieblingsessen, egal, ob noch ein anderer Vogel mit dabei war, der ihnen das wegschnappen konnte. Bei den Eichelhähern war es anders. Sie warteten nur, wenn sie allein waren. Wenn Konkurrenz mit dabei war, wählten sie lieber das Futter, das nicht so gut schmeckte, aber schneller da war. Die Forschenden vermuten, dass diese Strategie für Eichelhäher einen Überlebensvorteil hat, aber für die Krähen nicht.

Social influences on delayed gratification in New Caledonian crows and Eurasian jays, Plos One, 6.12.2023

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0289197