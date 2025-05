Schon lange haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beobachtet, dass Tiere in wärmeren Klimazonen längere Gliedmaßen haben.

Das wurde vor allem damit begründet, dass es mit längeren Körperteilen einfacher ist, die Körpertemperatur zu regulieren. Ein britisch-US-amerikanisches Forschungsteam sagt jetzt, dass das wohl auch für Vögel gilt. Es schreibt in Global Ecology and Biogeography, dass es das mit einem selbst entwickelten System herausgefunden hat. Mithilfe einer KI kann das System die Knochen von Vögeln genau abmessen - dafür reichen Fotos. Das Team hat so die Flügel von mehr als 1.500 Vogelarten von fast allen Kontinenten außer der Antarktis abgemessen. Vögel in heißeren Regionen hatten tatsächlich längere Flügel. Die Forschenden vermuten, dass die Flügel ihnen beim Hitze-Regulieren helfen. Beim Fliegen erzeugen die Muskeln in den Flügeln viel Hitze - und längere Flügel könnten dabei helfen, die Hitze abzuleiten.

Das Team sagt, dass die Ergebnisse auch wichtig werden könnten, wenn man beobachten will, wie verschiedene Vogelarten auf den Klimawandel reagieren.