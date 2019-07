Einige Vogelarten sind recht anpassungsfähig, was die Klimaerwärmung angeht. Zum Beispiel die Kohlmeise, die Rauchschwalbe und die Elster.

Aber: selbst diese anpassungsfähigeren Vögel könnten vom Klimawandel abgehängt werden. Zu diesem Ergebnis kommen Forschende vom Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, zusammen mit Kollegen aus anderen Ländern. Sie haben viele andere Studien ausgewertet, dazu, wann Vogelarten Eier legen und wie viele.

Ergebnis: Manche Vögel kommen mit dem Klimawandel gar nicht klar, wie die Trottellumme. Die passt ihre Fortpflanzung nicht an die veränderten Bedingungen an. Andere, wie Blau- und Kohlmeisen, legen ihre Eier mittlerweile früher im Jahr und sie legen mehr Eier, aber auch das reicht laut den Forschenden am Ende nicht. Sie sagen, die Ergebnisse seien beunruhigend.