Wenn wir uns in einem Wald umgucken, dann nehmen wir den ganz anders wahr als ein Vogel.

Das haben zwei Forschende der Uni Hamburg rausgefunden. Sie haben Wälder in Schweden und Australien fotografiert - und zwar mit einer Multispektral-Kamera. In der sind spezielle Filter eingebaut, mit denen das besondere Sehvermögen von Vögeln imitiert wird. Kombiniert mit optischen Modellen konnten das Duo so nachempfinden, wie Vögel die Bäume im Wald wahrnehmen.

Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Nature, dass Vögel im Gegensatz zu uns auch die Fähigkeit haben, UV-Licht zu sehen. Und das hilft ihnen bei der Orientierung, indem es bestimmte Kontraste stärker hervorhebt - nämlich zwischen der Ober- und der Unterseite von Blättern. So nehmen die Vögel dann auch die Umrisse und Strukturen im Wald hochauflösender wahr und können deshalb besser zwischen den Bäumen navigieren.

Außerdem heißt es in der Studie, dass Vögel mit ihrem Sehvermögen die Farben von Blättern unterschiedlich wahrnehmen, weil manche Blätter das Licht wie Wellen reflektieren.