Rotkehlchen werden vermutlich aggressiver durch Verkehrslärm.

Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Forschenden aus der Türkei und Großbritannien, über die britische Medien jetzt ausführlicher berichten. Frühere Studien hatten schon festgestellt, dass sich Rotkehlchen in Städten aggressiver verhalten als ihre Artgenossen auf dem Land. Die neue Studie vermutet nun, dass das mit am Verkehrslärm liegen könnte. Dafür haben die Forschenden Tests gemacht mit Rotkehlchen aus dem 3D-Drucker, die auch Gesänge abspielen konnten: Die künstlichen Vögel wurden ins Revier anderer Rotkehlchen gesetzt - in einen Park nahe einer vielbefahrenen Straße und in eine ruhige waldige Gegend am Stadtrand. Durch extra Lautsprecher konnten die Forschenden Verkehrslärm hinzufügen.

Es zeigte sich, dass Rotkehlchen in der ruhigen Gegend dem künstlichen Vogel aggressiver zu Leibe rückten, wenn zusätzlich Verkehrslärm abgespielt wurde. Anders war es bei den Rotkehlchen im straßennahen Park - die sangen einfach weniger. Die Forschenden vermuten, dass der Lärm die natürliche Gesangs-Kommunikation der Vögel stört.

In Deutschland haben mehrere Studien gezeigt, dass Rotkehlchen und andere Vogelarten wegen Fluglärm ihren morgendlichen Gesangsbeginn verschieben.