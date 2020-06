Ein internationales Archäologie-Team hat in China das älteste bekannte Kunstwerk Ostasiens entdeckt: eine kleine Vogelfigur.

Es ist ein kleines Vögelchen , das aus Knochen geschnitzt wurde und geschätzt ungefähr 13.500 Jahre alt ist. Damit stammt es aus der Altsteinzeit. Laut den Forschenden zeigt der Fund, dass Menschen in Ostasien schon 8.500 Jahre früher als gedacht Tierskulpturen hergestellt haben. Das könnte auch helfen, besser zu verstehen, wie sich Kunst im Laufe der Menschheitsgeschichte entwickelt hat.

Gefunden wurde das Vögelchen in der zentralchinesischen Provinz Henan. Die liegt im Tal des Gelben Flusses - die Region gilt als Wiege der chinesischen Zivilisation.



Die ältesten bekannten Skulpturen überhaupt sind übrigens in Europa gefunden worden, zum Beispiel der "Löwenmensch" aus der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg. Die Figur mit einem Menschenkörper und einem Löwenkopf könnte bis zu 41.000 Jahre alt sein.