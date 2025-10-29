Bienenfresser, Rebhuhn und Purpurreiher - Das sind drei der über 400 Vogelarten, die im Bestandsbericht 2025 erfasst sind. Laut dem erlebt die Vogelwelt in Deutschland gerade einen deutlichen Wandel.

Es gibt Arten, die vom Klimawandel profitieren, zum Beispiel Bienenfresser und Purpurreiher. Diese wärmeliebenden Vögel können ihr Brutgebiet nach Norden erweitern.

Vögel, die eher gemäßigte Temperaturen bevorzugen, werden hingegen immer weniger. Gerade im Agrarland sei die Lage dramatisch, heißt es im Bericht, den unter anderem das Bundesamt für Naturschutz in Auftrag gegeben hat. Die Bestände von Rebhühnern und Kiebitzen etwa sind in den vergangenen 24 Jahren jeweils um gut zwei Drittel zurückgegangen.

Es gibt aber auch Hoffnung, denn Schutzprogramme zeigten einigen Erfolg, zum Beispiel bei Uhu, Kranich und Seeadler.

Die Daten für den Bericht stammen aus dem bundesweiten Vogelmontoring, an dem auch Tausende Ehrenamtliche teilnehmen.