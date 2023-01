Weltweit grassiert gerade eine besonders heftige Vogelgrippe-Welle.

Für den Menschen ist das Virus bisher längst nicht so gefährlich wie für Vögel. Sorge bereitet Fachleuten aber jetzt ein Fall aus Spanien: Auf einer Pelztierfarm haben sich mehrere Nerze angesteckt und sind an der Vogelgrippe gestorben. Möglicherweise wurde der Erreger auch von Nerz zu Nerz weitergegeben. Die 50.000 Tiere der Farm wurden vorsorglich getötet und die Kadaver vernichtet.

Ein Risiko auch für den Menschen?



Fachleute sehen jetzt einen Hinweis, dass sich das Virus besser an Säugetiere anpasst. Eigentlich haben Säugetiere weniger Rezeptoren in den oberen Atemwegen, an die das Vogelgrippe-Virus andocken kann. Sie bleiben deshalb meistens von der Krankheit verschont. Bei vier der gestorbenen Nerze wurden allerdings Virusmutationen gefunden, mit denen sich der Erreger besser in Säugetiergewebe vermehren kann. Damit steigt Forschenden zufolge auch das Risiko, dass Menschen im großen Maßstab an Vogelgrippe erkranken.

Bisher stecken sich Säugetiere vor allem über den direkten Kontakt zu infizierten Vögeln an.