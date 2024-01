Die Vogelgrippe verbreitet sich weltweit - dabei wird das Virus H5N1 für immer mehr Arten zur Gefahr.

Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagt ein leitender Forscher des staatlichen Friedrich-Loeffler-Instituts für Tiergesundheit dazu, dass die Situation so schwierig ist wie nie.

Grund ist demnach, dass das Virus in letzter Zeit anpassungsfähiger geworden ist. Zum Beispiel verschwindet der Erreger nicht mehr wie bisher mit Ende der kalten Jahreszeit - so wie ein Grippevirus. Und das bedeutet, dass H5N1 inzwischen auch in der Fortpflanzungszeit der Tiere zuschlagen kann - und mit Altvögeln und Küken gleich zwei Vogel-Generationen auf einmal töten kann.

Außerdem schafft es das Virus, immer mehr unterschiedliche Vogelarten zu infizieren. Früher waren hauptsächlich Wasservögel betroffen. Jetzt sind Arten mit viel kleineren Populationen von der Vogelgrippe bedroht - wie der Wanderfalke.