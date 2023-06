In den USA sollen zum ersten Mal freilebende Wildvögel gegen Vogelgrippe geimpft werden.

Nach Angaben des US-Landwirtschafts-Ministeriums haben die Behörden dafür eine Notfall-Zulassung erteilt. Sie wollen so den Kalifornischen Kondor schützen, der vom Aussterben bedroht ist. Zuerst soll der Impfstoff aber noch an Raben-Geiern getestet werden.

In den USA und Europa verbreitet sich die Vogelgrippe aktuell sehr schnell. Laut dem Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit wäre es die weltweit erste Impfung von freilebenden Wildvögeln gegen die Vogelgrippe.

Art war schon fast ausgestorben

Der Kalifornische Kondor ist mit einer Flügelspannweite von fast drei Metern der größte Vogel Nordamerikas - und konnte nur mit großer Mühe vor dem Aussterben gerettet werden. Früher machten Menschen Jagd auf die Groß-Geier. 1984 wurden die letzten acht natürlich vorkommenden Vögel eingefangen, damit sie sich in Zoos vermehren. Anfang der 1990er Jahre wurden die Tiere in Arizona und Kalifornien wieder ausgewildert. Inzwischen leben wieder rund 600 Kondore in freier Wildbahn. Etwa ein Dutzend von ihnen sind schon an der Vogelgrippe gestorben.