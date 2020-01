Offenbar können auch Singvögel untereinander ältere und jüngere Stimmen auseinanderhalten. Und laut einer Studie eines US-Forschungsteams hilft ihnen diese Fähigkeit dabei unnötigen Stress mit potentiellen Rivalen zu vermeiden.

Die Forschenden haben bei Sumpfsperlingen, einer Spatzenart, folgenden Test gemacht: Sie haben 35 Männchen in ihren Revieren in Pennsylvania den Gesang von anderen Männchen vorgespielt, und zwar einmal von zweijährigen Männchen, also aus der Hochphase des Paarungsgesangs. Und dann von zehnjährigen Männchen, also quasi von Spatzen-Greisen. Das Ergebnis: Auf den Gesang der Jüngeren reagierten die Spatzen-Männchen deutlich aggressiver, auch mit Vertreibungsversuchen. Bei den älteren Stimmen blieben sie gelassener. Im Schnitt hielten sie mehr als zwei Meter mehr Abstand zu den Boxen, aus denen dieser Gesang kam. Die Forscher schließen daraus, dass die Vögel die älteren Stimmen deutlich weniger als Rivalen um Weibchen wahrnehmen als jüngere Stimmen.