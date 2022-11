Es gibt Tiere, die sich selbst mit natürlichen Drogen oder Pflanzenextrakten behandeln, wenn es ihnen schlecht geht.

Jetzt haben spanische Forschende vielleicht auch ein seltenes Beispiel dafür in der Vogelwelt gefunden - und zwar die Großtrappe. Dieses rotbraungefiederte Tier lebt auf Steppen und Heideflächen und gilt mit einem Gewicht von bis zu 16 Kilo als schwerster flugfähiger Vogel der Welt. Das Forschungsteam berichtet im Fachmagazin Frontiers in Ecology and Evolution, dass einige Mitglieder schon seit 40 Jahren Großtrappen erforschen - unter anderem in der Region um Madrid. Die Forschenden haben Vogeldreck eingesammelt und analysiert.

Darin zeigte sich, dass die Großtrappen 90 verschiedene Pflanzen fressen. Vor allem die Männchen fressen zwei der Pflanzen besonders häufig - nämlich Klatschmohn und eine lila blühende Pflanze namens Wegerichblättriger Natternkopf. Extrakte der Pflanzen wirken laut den Forschenden so, dass sie den Vögeln besonders in der Paarungszeit dabei helfen könnten, Parasiten und Pilze abzutöten und eventuell auch das Immunsystem zu stärken.

Laut den Forschenden haben beide Pflanzen außerdem für die Vögel einen hohen Nährwehrt - Fettsäuren im Klatschmohn und Öle im Wegerichblättrigen Natternkopf.

Ob die Großtrappen wirklich Selbstmedikation nutzen, muss laut den Forschenden aber noch in weiteren Studien abgesichert werden.