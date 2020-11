In der Schweiz stehen morgen zwei weitreichende Gesetzesinitiativen zur Abstimmung: eines der strengsten Lieferkettengesetze der Welt und ein Verbot, Geld in die Produktion von Kriegswaffen zu investieren.

Für das Lieferkettengesetz könnte es Umfragen zufolge eine knappe Mehrheit geben, obwohl Regierung und Parlament finden, dass der Vorschlag zu weit geht. Unternehmen mit Sitz in der Schweiz müssten dann in allen Produktionsschritten weltweit garantieren, dass Menschenrechte und Umweltstandards eingehalten werden. Ansonsten könnten sie vor Schweizer Gerichten verantwortlich gemacht werden. Die Initiative wird von 130 Nichtregierungsorganisationen getragen und hat viele Unterstützer von Gewerkschaften bis zu kirchlichen Gruppen.

Parlament will keine rechtliche Verbindlichkeit

Das Parlament schlägt stattdessen vor, dass Unternehmen zwar zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt weltweit verpflichtet werden. Sie sollen aber nicht rechtlich verantwortlich gemacht werden. Dieser Vorschlag würde voraussichtlich in Kraft treten, wenn die Initiative abgelehnt wird.

Der Chef des Schweizer Bergbaukonzerns Glencore sagte der "Neuen Züricher Zeitung", sein Unternehmen müsste bei einer Umsetzung der Initiative "wahrscheinlich mehr Anwälte einstellen", die Minen würden aber weiter auf die gleiche Art bewirtschaftet. Glencore wird unter anderem vorgeworfen, Anwohner einer Mine in Peru durch Schwermetalle in der Umwelt vergiftet zu haben.

Abstimmung auch über Verbot von Rüstungsinvestitionen

Zur Abstimmung steht am Sonntag außerdem ein Verbot von Investitionen in Firmen, die mehr als fünf Prozent ihres Umsatzes mit der Produktion von Kriegsgütern machen. Das würde auch Unternehmen wie Boeing, Airbus und Rolls Royce betreffen. Dafür gab es in den Umfragen zuletzt nur rund 41 Prozent Zustimmung. In der Schweiz ist es schon verboten, nukleare, biologische und chemische Waffen zu produzieren oder die Produktion zu finanzieren. Das gilt auch für Landminen und Streumunition.