Der Konzern setzt an seinen Farbdruckern an. Drucken in Farbe soll es in Zukunft bei VW nicht mehr geben. In einer internen Mail wird das damit begründet, dass Farbe das Vierfache eines Schwarz-Weiß-Drucks koste. Der Mail zufolge sind an den VW-Standorten in Deutschland letztes Jahr fast 140 Millionen Seiten ausgedruckt worden, die Hälfte davon in Farbe.

Bei VW soll jetzt an allen Druckern die Farbfunktion ausgeschaltet werden. Neue Farbdrucker sollen nicht mehr gekauft werden. Der Name der VW-Aktion laut Mail: "Let's go black".