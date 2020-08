Eine Vermutung ist, dass das Wasser erst nach der Erdentstehung auf den Planeten gebracht wurde, durch Kometen. In diesem Fall müsste das Ursprungsmaterial der Erde sehr trocken gewesen sein.

Eine neue Theorie geht jetzt aber vom Gegenteil aus. Ein internationales Wissenschaftsteam hat sich bestimmte Meteoriten angesehen, bei denen die Zusammensetzung wahrscheinlich so ähnlich ist wie bei der jungen Erde. Die Forschenden konnten zeigen, dass die Meteoriten viel mehr Wasserstoff enthielten, als bisher angenommen. Wenn der Vergleich mit den jungen Erd-Bestandteilen stimmt, dann würde das heißen, dass schon bei der Entstehung der Erde alles da war, was für die Entstehung von Wasser nötig ist. Hochgerechnet hätten die Erd-Bausteine genug Wasserstoff enthalten, um dreimal so viel Wasser zu erzeugen, wie heute in den Ozeanen enthalten ist.